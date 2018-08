Шевченко привітав Мальдіні з поверненням у Мілан

Головний тренер збірної України та екс-гравець Мілана Андрій Шевченко привітав Паоло Мальдіні з призначенням на посаду директора з стратегічного розвитку міланського клубу.

"Історія продовжується! З поверненням додому, мій друже!", – написав Андрій Шевченко на своїй сторінці у Твіттері.

Нагадаємо, Андрій Шевченко та Паоло Мальдіні разом грали за Мілан протягом 7 років, здобули низку внутрішніх та європейських трофеїв.

The story goes on! Welcome back home my friend! La storia continua! Bentornato a casa amico mio! #ForzaMilan #PaoloMaldini @acmilan pic.twitter.com/N1HoJ8laMG