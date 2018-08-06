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Шевченко привітав Мальдіні з поверненням у Мілан

13:36 36 Читать на русском
Шевченко привітав Мальдіні з поверненням у Мілан
Шевченко та Мальдіні у Мілані / Фото з соц. мереж

Головний тренер збірної України та екс-гравець Мілана Андрій Шевченко привітав Паоло Мальдіні з призначенням на посаду директора з стратегічного розвитку міланського клубу.

"Історія продовжується! З поверненням додому, мій друже!", – написав Андрій Шевченко на своїй сторінці у Твіттері.

Мальдіні став директором Мілана з стратегічного розвитку

Нагадаємо, Андрій Шевченко та Паоло Мальдіні разом грали за Мілан протягом 7 років, здобули низку внутрішніх та європейських трофеїв.

Теги
Мілан Мілан Італія Паоло Мальдіні Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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