Лєвандовскі став одним з героїв матчу проти Саудівської Аравії. Роберт спочатку асистув Зєлінскі, а потім ще й забив сам, оформивши остаточний рахунок у зустрічі – 2:0.

Подвиги Лєвандовскі зі сльозами у відеоогляді матчу Польща – Саудівська Аравія – 2:0

Успіхи польського нападника відзначив і Андрій Шевченко в себе в Instagram. "Вітаю з голом та перемогою", – лаконічно написав Шева на світлині з Лєвандовскі.

Додамо, що перемога Польщі дозволила піднятись на друге місце, набравши 3 очки. Саудівська Аравія залишилась третьою з тою самою кількістю балів.

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