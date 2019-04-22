Шевченко привітав Кака з Днем народження і пригадав феноменальну взаємодію у Мілані

Кака і Шевченко за часів кар'єри в Мілані / getty images

Сьогодні свій День народження святкує легендарний бразилець Кака. Андрій Шевченко, який був його одноклубником в Мілані, не залишився осторонь і привітав екс-хавбека "россонері".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у Twitter привітав Кака, який сьогодні святкує своє 37-річчя.

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"Чимало випробувань ми здолали разом. З Днем народження, мій друг", – написав Шевченко і прикріпив до допису відео голів після взаємодії чудового тандему Кака-Шевченко часів Мілана.