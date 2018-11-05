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Шевченко привітав Блохіна і згадав ЧС-2006

20:58 288 Читать на русском
Шевченко привітав Блохіна і згадав ЧС-2006
Олег Блохін та Андрій Шевченко / Фото: соцмережі

Наставник збірної України Андрій Шевченко привітав з Днем народження Олега Блохіна, під керівництвом якого виступав у національній команді.

"Звичайно, це були незабутні емоції. Наші матчі і перемоги на чемпіонаті світу я завжди згадую з особливою теплотою. В цьому була велика заслуга Олега Блохіна і всієї команди.

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Думаю, що в пам'яті і в серці українських уболівальників цей форум залишиться назавжди – все-таки поки це найбільш значимий успіх збірної.

У день народження нашого легендарного футболіста і видатного тренера мені б хотілося побажати йому міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Мої вітання від щирого серця", – сказав Шевченко порталу Команда 1.

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Теги
Збірна України Олег Блохін Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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