Шевченко привітав Блохіна і згадав ЧС-2006

Наставник збірної України Андрій Шевченко привітав з Днем народження Олега Блохіна, під керівництвом якого виступав у національній команді.

"Звичайно, це були незабутні емоції. Наші матчі і перемоги на чемпіонаті світу я завжди згадую з особливою теплотою. В цьому була велика заслуга Олега Блохіна і всієї команди.

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Думаю, що в пам'яті і в серці українських уболівальників цей форум залишиться назавжди – все-таки поки це найбільш значимий успіх збірної.

У день народження нашого легендарного футболіста і видатного тренера мені б хотілося побажати йому міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Мої вітання від щирого серця", – сказав Шевченко порталу Команда 1.

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