"Для мене найскладніший епізод під час роботи зі збірною – поразка від Хорватії в Києві. Ти щось будуєш і ось-ось наближаєшся до мети, але розумієш, що ще трохи не готовий. І ти зустрічаєш команду, яка перебуває на піку.

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Так, ми програли по ділу, але все-таки були близькі до перемоги. Не вистачило зовсім трохи", – сказав Шевченко у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, в останньому турі відбору до ЧС-2018 хорвати на виїзді здолали Україну (2:0) та не пустили "синьо-жовтих" на Мундіаль.

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