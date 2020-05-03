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Шевченко пригадав свій майстерний гол Ромі – удар українця подарував Мілану Скудетто

3 травня 21:10 4224 Читать на русском
Шевченко пригадав свій майстерний гол Ромі – удар українця подарував Мілану Скудетто
Кака та Андрій Шевченко / Фото ФК Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадує на карантині свої найяскравіші моменти кар'єри гравця.

У сезоні 2003/04 Мілан приймав Рому в рамках 32-го туру Серії А. Господарі мінімально обіграли "вовків", а вирішальний гол забив Андрій Шевченко.

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Український екс-форвард "россонері" опублікував в Instagram відео класного удару головою після не менш вражаючого навісу від Кака.

Варто відзначити, що саме ця звитяга забезпечила Мілану перемогу в Серії А.

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Теги
Відеоновини Італія Рома Рома Мілан Мілан Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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