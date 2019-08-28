Шевченко пригадав один зі своїх голів за Челсі – еталонні дії української легенди після сольного проходу партнера

Головний тренер збірної України не забуває свої зіркові моменти з часів кар'єри гравця.

Шевченко у Instagram опублікував відео свого гола у ворота Шеффілд Юнайтед у сезоні 2006/07.

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Момент розпочався з несподіваного сольного проходу Рікарду Карвалью, який рідко тішив публіку видатною технікою. Португалець віддав зручну передачу Шевченкові, який не змарнував зусиль партнера – чіткий прийом і потужний удар повз голкіпера. Цей м'яч став першим у звітній зустрічі, згодом Челсі добив свого опонента – 3:0.

Шевченко мав привід, щоб згадати свій гол саме у ворота Шеффілда – на тижні (31 серпня) Челсі знову зіграє проти цієї команди, але вже в рамках четвертого туру АПЛ 2019/20.

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