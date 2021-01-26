Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав свої виступи у складі Мілана проти Інтера напередодні міланського дербі.

Українець не залишається байдужим до одного з найпринциповіших протистоянь у своїй ігровій кар'єрі – дербі делла Мадоніна.

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У своєму твіттері Шевченко опублікував світлини з часів своїх виступів за Мілан у матчах проти Інтера, підписавши їх: "Емоції поза часом".

Зазначимо, що Інтер та Мілан зустрінуться сьогодні у рамках 1/4 фіналу Кубка Італії. Початок гри о 21:45.

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