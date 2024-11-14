– Я от зараз згадую, що у ті часи Динамо було командою, яка могла обіграти Арсенал і Реал, тобто грати на рівних з усіма грандами... Як ви вважаєте, це був пік Динамо?

– Це був класний момент. Я думаю, що в історії київського Динамо було дуже багато класних гравців і яскравих команд, які пов'язані з таким великим тренером, як Валерій Васильович Лобановський. Він завжди робив дуже класні команди. Я ще коли був зовсім маленьким, ходив дивитися матчі: Блохін, Бєланов, Заваров, Михайличенко, Дем'яненко, а до цього ще були Колотов, Мунтян. Це були великі команди, вони завойовували кубки, а нам трохи не пощастило. Я думаю, що наша команда була молода, ми ще, можливо, не вірили самі в себе. Якби ми вірили більше, я думаю, що ми могли виграти кубок, але той результат теж був гарний.

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– Тобто, можна сказати, що якби у тієї команди була психологія Андрія Шевченка, який сидить переді мною, то міг би бути ще кращий результат?

– Так, 100%. Нам трохи не вистачило досвіду. Найголовніше – це реакція наших уболівальників. А фанати тоді дуже довго чекали, що команда буде грати на такому рівні. Завжди пам'ятаю повний Олімпійський. Матчі Ліги чемпіонів завжди проходили ввечері. Коли ти під'їжджаєш до стадіону, а ці алеї вже заповнені автобусами, людьми, які йдуть на стадіон... І головне, що люди йдуть з вірою, що команда може виграти, – сказав Шевченко у ефірі програми 20:23.

Нагадаємо, що у сезоні 1998/99 київське Динамо під керівництвом Валерія Лобановського дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилося мюнхенській Баварії у двоматчевому протистоянні із загальним рахунком 3:4.

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