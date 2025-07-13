Фінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Челсі привернув увагу мільйонів вболівальників футболу. Зокрема матч вирішив відвідати Андрій Шевченко. Фото легенди українського футболу на стадіоні перед грою публікують в соцмережі X.

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Президент УАФ сфотографувався з колишнім легендарним босом Мілана Адріано Галліані. Ймовірно, сам Шевченко буде вболівати в фіналі за свою колишню команду, Челсі, де він виступав з 2006 по 2009 роки.

Нагадаємо, що Шевченко не вперше відвідує матч КЧС-2025. До цього він активно публікував фото, де разом з ним на трибунах позували легенди футболу Роберто Баджо, Роналдо, Крістіан Вієрі, а також президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Andriy Shevchenko is here ? pic.twitter.com/f5ows5mnGN — Chelsea Photos (@ChelseaInPhotos) July 13, 2025

Челсі – ПСЖ: анонс фіналу Клубного ЧС-2025