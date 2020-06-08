"Шевченко прибрав зі збірної гравців, які псували атмосферу": Шевчук – про порушення режиму на Євро-2016

Екс-захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів про проблеми з дисципліною у таборі "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи 2016 року.

"Я б не сказав, що провал збірної України на Євро-2016 – це провал лише Фоменка. Це провал всієї команди. Я і всі гравці повинні взяти на себе відповідальність.

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Шевченко вже тоді заглиблювався в систему тренувального процесу, показував якісь вправи. У нього був перехід від гравця до тренера. Усередині збірної не було конфліктів. Були нюанси. Той не прийшов на установку, той спить.

Фоменко було важко знайти баланс. Хлопці користувалися цим слабким місцем, сідали на шию і дозволяли собі всякі дивні речі. Шевченко бачив, що відбувається, тому коли прийшов, то прибрав з команди гравців, які псували атмосферу. Не хочу називати прізвища, але всі знають, хто це", – сказав Шевчук в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, на засіданні XXIII Конгресу УАФ, що відбувся у Львові 7 червня, виконком УАФ проголосував за продовження співпраці з головним тренером збірної України. Нова угода розрахована до кінця 2022 року.

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