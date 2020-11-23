В рамках Globe Soccer Awards 2020, окрім переможців за підсумками року, свої нагороди отримають найкращі за все XXI століття.

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) оприлюднили список номінантів, і серед них опинився колишній нападник Мілана та збірної України Андрій Шевченко.

Оголошено номінантів на престижну міжнародну нагороду Globe Soccer Awards – Неймар і Мбаппе поза списком

Проголосувати за номінантів можна за цим посиланням. На перемогу претендують такі легенди, як Андреас Пірло, Андрес Іньєста, Андрій Шевченко, Ар'єн Роббен, Кріштіану Роналду, Девід Бекхем, Фабіо Каннаваро, Франческо Тотті, Френк Лемпард, Джанлуїджі Буффон, Ікер Касільяс, Кака, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Лука Модріч, Луїш Фігу, Мануель Нойєр, Мохамед Салах, Неймар, Філіп Лам, Роберт Лєвандовскі, Роналдінью, Роналдо, Серхіо Рамос, Стівен Джеррард, Хаві, Зінедін Зідан та Златан Ібрагімович.

Globe Soccer Awards – нагорода, заснована Європейською асоціацією клубів (ECA) і Європейською асоціацією футбольних агентів (EFAA). Вручається вже 11-й рік поспіль. Церемонія нагородження переможців зазвичай відбувається у Дубаї.

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