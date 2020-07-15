"Шевченко правильно робить, що не дзвонить мені": Петряк пояснив, чому не очікує на виклик до збірної України

Вінгер Фехервара Іван Петряк оцінив свої шанси на потрапляння до лав національної збірної України.

"Я налаштований не песимістично, а адекватно, що тут приховувати. Я був в обоймі, але останнім патроном. Мною ніколи не стріляли. Я реаліст. Буває, люди 14 раз потрапили по м'ячу і відразу: "Я хочу грати в збірній, чекаю на виклик". Існують же такі інтерв'ю.

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Я там був вже багато раз і розумію: ну куди мені там їхати? Я адекватно слабший за Коноплянку, Ярмоленка, Марлоса. Все просто. Я коли в збірну приїжджаю, я всім задоволений, довго не бачився з хлопцями. Але гри немає, це найголовніше.

Спілкування з Шевченком? Де він, а де я? Думаю, він може спілкуватися з Маліновським, Ярмоленком. Навіщо зі мною спілкуватися, і про що? Він все правильно робить, що мені не дзвонить. Що він мені скаже? Я спокійно поливаю собі свою грядочку, і мене ніхто не чіпає", – поділився Петряк в інтерв'ю телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Петряк 5 разів виходив на поле у формі збірної України, проте не відзначався результативними діями.

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