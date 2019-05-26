Шевченко пояснив виклик Ярмоленка у збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чому викликав у збірну вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка.

"В Андрія – вільний графік роботи. Після шести місяців відсутності через травму найважливіше завдання для нього – відновитися. Він лише розпочав цей процес, тому ніхто не буде форсувати його підготовку.

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В Андрія на тренуваннях свої завдання. Сьогодні він пограв трохи нейтральним, подивимося, як відреагує його нога, і після цього вже будемо приймати рішення щодо його подальшої роботи. Думаю, хлопцеві треба дати спокій у цей момент. Дуже добре, що Ярмоленко приєднався до нас.

Він допоможе й психологічно, адже є досвідченим гравцем, який давно в команді, має величезний авторитет і є справжнім професіоналом. Те, що він тут із нами зараз, – психологічно важливо напередодні найближчих двох ігор", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

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