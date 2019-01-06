Шевченко пояснив роль футболу для українців під час політичної кризи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко переконує, що футбол допомагає людям відволіктись від проблем.

"Футбол – віддушина для країни в політичній кризі? Народ живе так вже шість років, але надія на краще ніколи не гасне.

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Скоро відбудуться вибори президента. Подивимося що буде далі. Але людям хочеться іноді відволіктися від щоденних проблем, подивитися футбол, повболівати за наші команди, які добре виступають в єврокубках, і за збірну. Це кілька годин, які дарують спокій", – цитує Шевченка видання Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, збірна України весною розпочне відбір до Євро-2020. Підопічні Шевченка зіграють проти Португалії, Сербії, Литви і Люксембургу.

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