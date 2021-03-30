"У нас є Пятов, Ярмоленко – гравці, які вже давно в команді. Вони з певним досвідом і кількістю матчів. Зінченко зіграв дуже велику кількість поєдинків.

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Він прогресує, грає в основному складі. У нього є певна харизма. До нього прислухаються, його поважають. Вважаю, він буде третім капітаном, якщо не грають Пятов і Ярмоленко", – розповів Шевченко в інтерв'ю Football Hub.

Зауважимо, вже завтра, 31 березня, національна команда України зіграє третій березневий матч кваліфікації на ЧС-2022. Суперником буде збірна Казахстану, а зустріч розпочнеться о 21:45.

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