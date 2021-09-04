"Де головна команда може підживлюватися? Правильно, це юнацькі та молодіжні збірні. Андреа Малдера провів величезну роботу по селекції. Ми стежили за всіма цими гравцями. Скажіть, скільки в підсумку молодих гравців було заграно за основну команду і скільки грало в основі на Євро-2020? За п'ять років це була величезна кількість.

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Ми завжди дивимося на рівень футболіста і рівень його конкуренції. Якщо ми бачили, що футболіст готовий грати на рівні збірних, то ми його викликали і пробували. Зрозумійте, я не можу викликати футболіста тільки тому, що гравець дуже цього хоче. Спершу треба вигравати конкуренцію, показати себе на рівні УПЛ, потрапити в сильний клуб, закріпитися там і показати себе на рівні єврокубків. Для таких людей завжди буде відкрита дорога. Але якщо людина не витримує конкуренцію на рівні чемпіонату України, то куди я його буду викликати?

Неможливо запрошувати людей до збірної після кількох сильних ігор. У нас був кістяк команди і структура. Тим більше ми давали результат. Ви повинні зрозуміти: нинішній рівень збірної України – вісімка найкращих команд Європи. Ми туди потрапили не просто так. Ми виграли групу і обіграли чемпіонів Європи. Протягом двох-трьох років збірна показувала відмінний футбол.

Я розумію, що ви хочете, щоб у збірній було задіяно більше футболістів, але такі тенденції і така світова практика. Грають найкращі. Якби я бачив в чемпіонаті України відповідного футболіста не з Динамо і Шахтаря, то він був би в національній збірній", – цитує Шевченка Football.ua.

Зазначимо, що до заявки "синьо-жовтих" на Євро-2020 з гравців УПЛ не з Динамо або Шахтаря був викликаний лише Артем Довбик, який в підсумку приніс путівку до 1/4 фіналу турніру.

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