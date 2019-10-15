toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Шевченко повторив вражаюче досягнення Блохіна на чолі збірної України

21:17 556 Читать на русском
Шевченко повторив вражаюче досягнення Блохіна на чолі збірної України
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зміг повторити рекордну серію перемог Олега Блохіна, яка тримається майже 15 років.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Перемога над португальцями у відборі на Євро-2020 стала для "синьо-жовтих" шостою поспіль в офіційних матчах.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, Шевченко і компанія повторили рекорд команди Олега Блохіна, інформує UA-Футбол. Тоді збірна України здобула три очки у матчах проти Грузії, Туреччини, Албанії, Данії, Казахстану і Греції. Завдяки таким виступам українці впевнено виграли свою групу у відборі на чемпіонат світу 2006 року. Нинішній склад збірної України почергово розібрався з Люксембургом (двічі), Сербією, Литвою (двічі) і Португалією.

Нагадаємо, що підопічні Шевченка достроково забезпечили собі перше місце групи В і прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

blog_ava
Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією
14:00
31960
Теги
Україна Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Португалія Збірна України Олег Блохін Рекорди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
22
год
:
30
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук