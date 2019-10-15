Шевченко повторив вражаюче досягнення Блохіна на чолі збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зміг повторити рекордну серію перемог Олега Блохіна, яка тримається майже 15 років.

Перемога над португальцями у відборі на Євро-2020 стала для "синьо-жовтих" шостою поспіль в офіційних матчах.

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Таким чином, Шевченко і компанія повторили рекорд команди Олега Блохіна, інформує UA-Футбол. Тоді збірна України здобула три очки у матчах проти Грузії, Туреччини, Албанії, Данії, Казахстану і Греції. Завдяки таким виступам українці впевнено виграли свою групу у відборі на чемпіонат світу 2006 року. Нинішній склад збірної України почергово розібрався з Люксембургом (двічі), Сербією, Литвою (двічі) і Португалією.

Нагадаємо, що підопічні Шевченка достроково забезпечили собі перше місце групи В і прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

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