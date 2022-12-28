Шевченко повідомив про свій стан після позитивного тесту на COVID-19
28 грудня 23:15 - Читать на русском
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко заразився коронавірусом.
"На жаль, мушу повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання минає безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я.
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Тренерський процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу", – написав Шевченко в Instagram.
Нагадаємо, завданням українського фахівця на поточний сезон є збереження прописки Дженоа у Серії А, але після 19-ти турів залишається у зоні вильоту.
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