"На жаль, мушу повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання минає безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я.

Шевченко заразився коронавірусом – проблеми Дженоа на цьому не завершились

Тренерський процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу", – написав Шевченко в Instagram.

Нагадаємо, завданням українського фахівця на поточний сезон є збереження прописки Дженоа у Серії А, але після 19-ти турів залишається у зоні вильоту.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів