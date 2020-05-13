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Шевченко: Після призначення тренером збірної України Блохін зробив резонансну заяву

14:07 905 Читать на русском
Шевченко: Після призначення тренером збірної України Блохін зробив резонансну заяву
Янукович, Блохін та Шевченко / Фото УАФ

Головний тренер збірної України пригадав свого екс-наставника у національній команді.

"У мене залишилися дуже хороші спогади від виступів за збірну України під керівництвом Олега Блохіна – великого футболіста і амбітної людини.

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Прекрасно пам'ятаю, як відразу після свого призначення тренер зробив досить резонансну на той момент заяву. Не мало значення, що ми ще не знали результатів жеребкування відбіркового турніру, а там команда сіялася з четвертого кошика.

Підкуповувала впевненість Олега Володимировича в своїх силах і в футболістах. Мені імпонував такий підхід з чітко поставленою задачею. Після стількох невдалих виступів у плей-оф, коли ми зупинялися за крок від великих форумів, посісти перше місце в групі було вкрай необхідно. Блохін був хорошим мотиватором. Збірна України пройшла тоді дуже складний і довгий шлях, і у цієї казки був щасливий кінець", – цитує Шевченка Команда 1.

Нагадаємо, Україна зуміла очолити групу кваліфікації до ЧС-2006, а у фінальній частині турніру добралась до чвертьфіналу.

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Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олег Блохін
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