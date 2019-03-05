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Шевченко повернувся в загальну групу Шахтаря

17:38 226 Читать на русском
Шевченко повернувся в загальну групу Шахтаря
Олексій Шевченко / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко відновився після пошкодження і знову тренується із загальною групою.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що воротар Олексій Шевченко знову займається із загальною групою.

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Наразі за індивідуальною програмою займається лише захисник Іван Ордець, а до матчу 21 туру УПЛ проти Карпат готуються всі інші виконавці.

Матч Шахтар – Карпати відбудеться 10 березня о 17:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Олексій Шевченко Олексій Шевченко
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