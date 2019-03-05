Шевченко повернувся в загальну групу Шахтаря

Голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко відновився після пошкодження і знову тренується із загальною групою.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що воротар Олексій Шевченко знову займається із загальною групою.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки

Наразі за індивідуальною програмою займається лише захисник Іван Ордець, а до матчу 21 туру УПЛ проти Карпат готуються всі інші виконавці.

Матч Шахтар – Карпати відбудеться 10 березня о 17:00.

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо