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Шевченко потрапив до топ-50 футбольних ікон 21 століття

12:54 - Читать на русском
Шевченко потрапив до топ-50 футбольних ікон 21 століття
Андрій Шевченко / Фото ФК Динамо

Андрій Шевченко вже давно завершив ігрову кар'єру, але продовжує потрапляти у різноманітні рейтинги.

Популярний портал Transfermarkt опублікував рейтинг футбольних ікон 21 століття, де знайшлось місце і наставнику збірної України Андрію Шевченку.

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Легенда Мілана розташувався на 41-й сходинці. Трійку лідерів сформували Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Зінедін Зідан.

Нагадаємо, Шева захищав кольори Мілана у 1999-2006 роках, після чого перебрався у лондонський Челсі.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Світ Кріштіану Кріштіану Роналду Зінедін Зінедін Зідан Андрій Андрій Шевченко
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