Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року, Петраков – у топ-20

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила результати голосування за звання найкращого тренера збірних у 2019 році.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко посів восьме місце у рейтингу найкращих наставників національних команд у 2019 році, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Наставник "синьо-жовтих" набрав 41 пункт – найвищий результат серед українців в історії. Також зазначимо, що наставник збірної України U-20 Олександр Петраков, який влітку привів команду до титулу чемпіона світу, ділить 19 місце у рейтингу ще з кількома тренерами.

Перемогу ж здобув тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш, попри друге місце у кваліфікаційній групі до Євро-2020 та поразку від України (1:2) в Києві – в активі португальця 112 очок. Зазначимо, що в голосуванні брали участь експерти та журналісти з 90 країн світу.

Нагадаємо, під керівництвом Шевченка збірна України здобула путівку на Євро-2020, посівши перше місце в кваліфікаційній групі B.

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