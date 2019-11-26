toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року, Петраков – у топ-20

13:10 964 Читать на русском
Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року, Петраков – у топ-20
Андрій Шевченко / УАФ

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила результати голосування за звання найкращого тренера збірних у 2019 році.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко посів восьме місце у рейтингу найкращих наставників національних команд у 2019 році, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Сабо розповів, чому Шевченко не очолить київське Динамо

Наставник "синьо-жовтих" набрав 41 пункт – найвищий результат серед українців в історії. Також зазначимо, що наставник збірної України U-20 Олександр Петраков, який влітку привів команду до титулу чемпіона світу, ділить 19 місце у рейтингу ще з кількома тренерами.

Перемогу ж здобув тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш, попри друге місце у кваліфікаційній групі до Євро-2020 та поразку від України (1:2) в Києві – в активі португальця 112 очок. Зазначимо, що в голосуванні брали участь експерти та журналісти з 90 країн світу.

Нагадаємо, під керівництвом Шевченка збірна України здобула путівку на Євро-2020, посівши перше місце в кваліфікаційній групі B.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізналися всі розклади – кошики, перші суперники, новий фарт Шевченка

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Головне Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Андрій Шевченко Андрій Шевченко Португалія Португалія Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
30
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук