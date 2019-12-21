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Шевченко потрапив до топ-100 найвпливовіших українців

21:35 234 Читать на русском
Шевченко потрапив до топ-100 найвпливовіших українців
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко опинився серед найвпливовіших українців за версією популярного видання.

Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найвпливовіших українців у 2019 році за версією журналу Фокус.

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Усі учасники рейтингу розподілені за категоріями, які відповідають їхній сфері діяльності. Наставник збірної України посідає 59 місце.

Окрім Шевченка, в рейтингу представлені ще кілька спортсменів: дзюдоїстка Дар'я Білодід (73 місце), боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко (76 та 79 місця відповідно), тенісистка Еліна Світоліна (87 позиція), фехтувальниця Ольга Харлан (88) і гімнаст Олег Верняєв (94).

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Теги
Україна Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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