"Щодо конфлікту між Малдерою та Шевченком... Існує дві конкретні версії. Згідно першої – Малдера хотів розпочати самостійну кар'єру, оскільки зрозумів, що може.

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За другою – він був готовий піти в Дженоа, лише якщо буде старшим помічником Шевченка. А це ще й певна фінансова вигода. Йому цієї опції не надали", – сказав журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада і пропрацював з "грифонами" трохи більше двох місяців. За цей час він провів на посаді головного тренера 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

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