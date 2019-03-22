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Шевченко: Постараємося позбутися нервозності в матчі проти Португалії

16:12 493 Читать на русском
Шевченко: Постараємося позбутися нервозності в матчі проти Португалії
Прогулянка збірної України / фото: ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 проти Португалії.

 

"Гадаю, налаштування на цей поєдинок буде величезним. Хвилювання все одно присутнє. Перед такими великими матчами воно повинно бути присутнім.

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Португальці будуть під тиском, адже вони грають удома і є чинними чемпіонами Європи. Ми зосередимося на тому плані, який у нас є, будемо намагатися позбутися нервозності", – сказав Шевченко в коментарі телеканалу Футбол 1.

Зазначимо, сьогодні підопічні Андрія Шевченка протистоятимуть збірній Португалії в матчі першого туру відбору до Євро-2020. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

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Теги
Україна Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко Євро-2020 Португалія - Україна
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