"Мені складно говорити про інші причини, які не можуть бути без його бажання перейти на клубну роботу.

Хто очолить збірну України після Шевченка – 12 кандидатур

Різне пишуть – все ми читаємо і прекрасно знаємо. Але все ж думаю, що основна причина – бажання займатися тренерською діяльністю в клубі. Така моя думка", – цитує Шарана Meta-ratings.

Нагадаємо, Шевченко днями попрощався зі збірною України, а УАФ пообіцяла оголосити нового тренера національної команди вже 9 серпня.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною