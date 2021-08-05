Шевченко покинув збірну України заради клубу, – Шаран
17:07 - Читать на русском
Український тренер Володимир Шаран порозмірковував над мотивами Андрія Шевченка щодо відходу з національної команди.
"Мені складно говорити про інші причини, які не можуть бути без його бажання перейти на клубну роботу.
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Різне пишуть – все ми читаємо і прекрасно знаємо. Але все ж думаю, що основна причина – бажання займатися тренерською діяльністю в клубі. Така моя думка", – цитує Шарана Meta-ratings.
Нагадаємо, Шевченко днями попрощався зі збірною України, а УАФ пообіцяла оголосити нового тренера національної команди вже 9 серпня.
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