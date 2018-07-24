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Шевченко показав, як проводить дозвілля з дітьми

21:38 1922 Читать на русском
Шевченко показав, як проводить дозвілля з дітьми
Андрій Шевченко з дітьми / фото: Інстаграм Андрія Шевченка

Наставник збірної України Андрій Шевченко активно проводить вільний час зі своїми дітьми.

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко продемонстрував, як проводить вільний час зі своєю сім'єю, виклавши відповідний пост в Інстаграм.

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Андрій Миколайович разом з трьома старшими дітьми зіграв у падл-теніс (своєрідна суміш тенісу та сквошу). Нагадаємо, Шевченко та його дружина Крістен Пазік виховують 4-х синів.

До слова, нещодавно ФФУ продовжила контракт з Шевченком, який тренуватиме збірну України до літа 2020 року.

Fun and paddle! #familytime #summer2018

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Теги
Збірна України Відеоновини Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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