toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Шевченко: Погоджуючись на договірні матчі, гравці ставлять під удар всю подальшу кар'єру

14 червня 17:40 232 Читать на русском
Шевченко: Погоджуючись на договірні матчі, гравці ставлять під удар всю подальшу кар'єру
Андрій Шевченко / Фото UPG

Наставник збірної України Андрій Шевченко застеріг гравців, яким пропонують зіграти матчі з фіксованим результатом.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні навколо проблеми договірних матчів, звертаюся до молодих футболістів нашої країни.

Спільно з федерацією футболу України ми узгодили чітку позицію, і я закликаю вас: друзі, якщо вам пропонують взяти участь в договірних матчах, подумайте про можливі негативні наслідки.

Масова облава МВС щодо договірних матчів: що це було і навіщо

Погоджуючись на це, ви ставите під удар всю подальшу кар'єру, адже футболісти, заплямовані договірними поєдинками, не будуть викликатися до національної збірної", – цитує Шевченка офіційний сайт ФФУ.

Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна Договірні матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
59
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук