Шевченко: Погоджуючись на договірні матчі, гравці ставлять під удар всю подальшу кар'єру

Наставник збірної України Андрій Шевченко застеріг гравців, яким пропонують зіграти матчі з фіксованим результатом.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні навколо проблеми договірних матчів, звертаюся до молодих футболістів нашої країни.

Спільно з федерацією футболу України ми узгодили чітку позицію, і я закликаю вас: друзі, якщо вам пропонують взяти участь в договірних матчах, подумайте про можливі негативні наслідки.

Масова облава МВС щодо договірних матчів: що це було і навіщо

Погоджуючись на це, ви ставите під удар всю подальшу кар'єру, адже футболісти, заплямовані договірними поєдинками, не будуть викликатися до національної збірної", – цитує Шевченка офіційний сайт ФФУ.