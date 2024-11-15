Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, як співпадіння його прізвища з іменем відомого поета Тараса Шевченка стало причиною кумедної ситуації.

"Це був десь 2003-2004 рік. Динамо запросило бразильця, який приїхав підписувати контракт. Цю історію мені розповіли, я не був присутній при цьому.

Шевченко пригадав легендарний сезон Динамо у Лізі чемпіонів: "Ми могли виграти кубок, але не вистачило досвіду"

Він приїхав, і йому зробили маленьку екскурсію Києвом: показали стадіон, університет Шевченка, пам’ятник Шевченку, вулицю Шевченка.

Їдуть, і він каже: "Я не розумію, як він все встигає? Грає в футбол у Мілані, тут в університеті…". От така історія", – сказав Шевченко у ефірі програми 20:23.

На матчах Екстракляси працює 16-річний українець – врятувався з Донбасу, вболіває за Шахтар, фотографує Дональда Туска