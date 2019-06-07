Шевченко подає приклад Льову, гучні повернення в Іспанії, феєрія Франції та Італії: головні фішки 3 туру євровідбору

У матчах 3-го туру відбору на Євро-2020 буде за чим послідкувати. На що звернути увагу, підкаже "Футбол 24".

Поки Англія, Португалія, Швейцарія та Нідераланди ведуть боротьбу за перемогу в Лізі націй на решту команд "Старого світу" чекають чергові поєдинки відбору на Євро-2020. Після березневих матчів кваліфікації практично всі провідні збірні набрали максимальну кількість очок і, очевидно, не планують сходити з обраного шляху.

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Фарерські острови – Іспанія – 7 червня

Наставник піренейців Луїс Енріке підготував на матчі відбору два гучних повернення: йдеться про півзахисника Вільяреала Санті Касорлу та його колегу за амплуа із Севільї Хесуса Наваса. Перший не грав за "селексьон" з 2015 року, другий – з 2014.

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Іспанці наразі одноосібно очолюють групу F, але до гри команди в березневих матчах були питання. "Фурія роха" спромоглася забити у ворота Норвегії та Мальти лише по два голи. Проте поєдинок проти аутсайдера не повинен стати для підопічних Енріке проблемою.

Прогноз Футбол 24: 0:4

Литва – Люксембург – 7 червня

Збірну Люксембургу вже можна назвати головним відкриттям початку нинішнього відбору. Звісно, команда Люка Хольца навряд чи буде претендувати на вихід з групи, але за певних обставим може тимчасово вибитися в лідери.

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Португалія свої обидва матчі звела до нічиїх, а 3-й тур пропускає через участь у фінальному турнірі Ліги націй. Таким чином перемога над Литвою, яку Люксембург вже обігрував, та невиграш України в поєдинку проти Сербії, можуть вивести "футбольного карлика" на першу сходинку групи В.

Прогноз Футбол 24: 1:2

Туреччина – Франція – 8 червня

Напередодні очного протистояння суперники підходять із максимальною кількістю очок у активі. Фактично це буде поєдинок за право одноосібно очолити групу Н. Чинні чемпіони світу у нинішньому відборі ще не забивали менше 4-х м'ячів, а Туреччина в обох матчах залишила свої ворота на замку.

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Франція ризикувала втратити Кіліана Мбаппе, який отримав пошкодження у товариському матчі проти Болівії, покинувши поле відразу по перерві. Однак останні новини з табору "ле бльо" позитивні – лідер атак ПСЖ зможе допомогти національній команді.

Туреччина виграла свої останні три поєдинки. Домашній статус зустрічі додає підопічним Шенола Гюнеша відповідальності, але команда Діьє Дешама з легкістю повинна виправдати статус фаворита.

Прогноз Футбол 24: 1:3

Білорусь – Німеччина – 8 червня

Після провалу на ЧС-2018 Йоахім Льов вирішив кардинально перебудувати "бундестім", відмовившись від допомоги Мюллєра, Боатенга і Хемельса ще в березні. На майбутні матчі виклик не отримали також Кроос і тер Штеген. Натомість в останній момент місце у заявці отримав Ульрайх, який замінив травмованого Лєно. Для 30-річного голкіпера Баварії це дебютний виклик у збірну Німеччини. Погодьтеся, дуже схоже на ситуацію Юрія Паньківа, якого Андрій Шевченко довикликав через травму Дениса Бойка.

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На старті відбору німці у драматичному матчі здобули важку перемогу над Нідерландами (3:2). Збірна Білорусі не виглядає тією командою, яка зможе перервати переможну ходу оновленої команди Йоахіма Льова.

Прогноз Футбол 24: 0:3

Греція – Італія – 8 червня

Минулорічний Мундіаль став першим за 60 років, який відбувся без участі Італії. Тамтешня футбольна федерація довірила процес побудови нової національної команди Роберто Манчіні. Наставник відразу здивував своєю готовністю до несподіваних кадрових рішень. Теперішня "Скуадра адзурра" – це гармонійне поєднання молодості і досвіду.

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Спочатку Манчіні критикували за низьку результативність – в перших 11 матчах при Роберто Італія лише одного разу змогла забити більше, ніж 1 гол (перемога над Саудівською Аравією 2:1). Проте старт відбору видався багатообіцяючим – 8 забитих м'ячів і 0 пропущених.

Греція теж у цій кваліфікації ще не програвала: стратегічна нічия з Боснією та перемога над Ліхтенштейном дозволяють еллінам посідати друге місце в таблиці групи J, але вистояти під натиском італійців буде дуже складно.

Прогноз Футбол 24: 0:2

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