Шевченко побував у Коломиї з політиком, який іде у Верховну Раду – наставник збірної дарував квитки на Португалію

Андрій Шевченко у Коломиї побував разом з народним депутатом, який знову іде у Верховну Раду України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у футбольному фесті в Івано-Франківській області. У нього була досить оригінальна компанія.

Легенда Динамо, Мілана та Челсі на початку своєї поїздки відвідав Музей писанкового розпису. Шева навіть залишив свій автограф на писанці, а також оглянув експозицію знаменитого коломийського закладу культури.

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На коломийському стадіоні Юність наставник збірної України нагородив команди переможців "Покуття футбол фесту" і пообіцяв зробити сві фінансовий внесок для створення футбольної школи у Коломиї. На місцевій арені зустрітися з легендою футболу прийшли приблизно 5 тисяч людей.

Також на фестивалі розіграли 50 квитків на матч Україна – Португалія, який пройде на НСК Олімпійський, хоча у відкритому продажі квитків на цю гру ще немає. І тут починається найцікавіше.

Організував цю подію зі своїм благодійним фондом, заснованим у 2015-му році, відомий депутат від "Народного фронту" Яценюка – Андрій Іванчук, який на позачергових виборах до Верховної Ради балотується по мажоритарному округу саме в цій частині України. Судячи з деяких світлин і часу організації події (передвиборча компанія на повному ходу), йшлося не лише про любов до футболу.

Відзначимо, що раніше Шевченко засвітився у передвиборчих заходах чи прямій агітації СДПУ(о), Віктора Януковича, Наталії Королевської, Геннадія Кернеса та Андрія Павелка.

Фото dzerkalo.media та із соцмереж

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