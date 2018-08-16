Шевченко побував на базах Динамо та Шахтаря

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко готується до наступних зборів національної команди.

Шевченко відвідав матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Динамо – Славія, де зміг оцінити стан гравців збірної України, які виступають за київський клуб.

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На наступний день керманич збірної прибув на базу Шахтаря, поспілкувався з футболістами і отримав всю необхідну інформацію про їхній стан від тренерів. Сьогодні 41-річний тренер відвідав базу Динамо в Конча-Заспі, повідомляє видання Команда 1.

Вже у найближчий понеділок, 20 серпня, Шевченко оголосить список українських легіонерів, які отримають виклик у збірну для підготовки до матчів у Лізі націй. Перший матч підопічні Шеви проведуть вже 6 серпня проти Чехії.

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