"Хочу висловити величезну вдячність кожному футболісту збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки найкращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя! Нас об'єднувала ціль, і ми разом до неї йшли.

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Щиро дякую Вам за підтримку! Я завжди і всюди буду Вас підтримувати і вболівати! Я бажаю Вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України!" – написав Шевченко на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, у Шевченка завершився контракт з УАФ після Євро-2020, і сторони не змогли узгодити його продовження. Після тривалих пошуків наступника сьогодні команду очолив Олександр Петраков.

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