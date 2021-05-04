Шевченко: Після збірної України хочу очолити клуб
06:30 - Читать на русском
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що хотів би попрацювати в чемпіонаті Італії.
"Я хотів би працювати тренером в Італії. Коли моя пригода з Україною закінчиться, я хочу тренувати клуб.
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Зараз я зосереджений на збірній, скоро почнеться підготовка до чемпіонату Європи, після цього буду дивитися по сторонах", – цитує Шевченка Calciomercato.
Нагадаємо, контракт Шевченка з УАФ чинний до кінця 2022 року.
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