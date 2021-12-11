"Не можу зараз аналізувати гру, не бачив дані. Але моментів у нас було небагато. Треба було діяти сміливіше.

Продовження мук Шевченка у відеоогляді матчу Дженоа – Сампдорія – 1:3

Я ніколи не говорю про трансфери. Якщо власник обіцяє – чекаємо на підсилення. Я працюю з гравцями, які є, вірю в них. Треба працювати, вірити. Є світло у кінці тунелю", – цитує Шевченка телеграм-канал Гранде Шева.

Нагадаємо, після призначення українського фахівця на посаду головного тренера Дженоа провела п'ять поєдинків, у яких чотири рази поступилася та розписала безгольову нічию з Удінезе. Загальний рахунок у цих зустрічах 1:10.

Дженоа програла дербі Сампдорії – перший гол під керівництвом Шевченка врятував від розгрому