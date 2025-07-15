Візит президента УАФ Андрія Шевченка у США на фінал Клубного чемпіонату світу вийшов дуже насиченим.

За годину після фіналу, в якому Челсі розгромив ПСЖ 3:0, на поле МетЛайф Стедіум вийшли легенди футболу, їхні діти та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Вони провели виставковий матч, який завершився надрезультативною нічиєю 9:9, інформує Sportal.bg.

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Андрій Шевченко опинився в "синій" команді, за яку також грали Інфантіно, Кака, Алессандро Дель П'єро, Марко Матерацці, Юрій Джоркаєфф, Блез Матюїді, Феліпе Мело, Хав'єр Пасторе, а воротарем був єгипетська легенда Ессам Ель-Хадарі. За "білих" виступили Христо Стоїчков, Габріель Батістута, Ікер Касільяс, Естебан Камб'яссо, Давор Шукер, Максі Родрігес, Джеремі, Валерій Божинов.

Головним героєм вечора став Божинов, який наколотив аж 5 голів. Не відставав його 59-річний земляк Стоїчков – 2 м'ячі з пенальті + 3 асисти. Ще 2 голи за "білих" додав Максі Родрігес. У "синіх" забивали двічі Кака, Джоркаєфф, Пасторе, Мело, неповнолітні сини Дель П'єро (Тобіас і Саша), а також син канадської легенди Двейна Де Росаріо. Про результативні дії Шевченка жодних згадок немає.

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