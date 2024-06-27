Президент УАФ Андрій Шевченко висловився після нічийного матчу (0:ї) збірної України проти Бельгії на Євро-2024.

Збірна України розписала нічию з Бельгією у третьому турі групового етапу Євро-2024. Після рівної битви з бельгійцями, команда Сергія Реброва посіла четверте місце у групі і не змогла пробитися в плей-офф Євро-2024.

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Президент УАФ Андрій Шевченко підтримав нашу збірну на своїй сторінці в Instagram: "Дякую команді, тренеру і нашим найкращим вболівальникам. Як би не було складно зараз, залишаємося єдиними. Сильними. Працюємо далі заради майбутнього України. Слава Україні!"

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України програла Румунії (0:3), обіграла Словаччину (2:1) та розписала нічию з Бельгією (0:0).

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