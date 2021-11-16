Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко не забуває про збірну України, яка сьогодні проведе важливий поєдинок відбору до ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

"Вперед до перемоги! Вболіваємо за нашу збірну", – написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Боснія і Герцеговина – Україна: анонс вирішального матчу відбору до ЧС-2022

Нагадаємо, що Андрій Миколайович очолював збірну України з липня 2016 по серпень 2021 років. За цей час "синьо-жовті" здобули пряму путівку на Євро-2020, де досягнули історичного результату – 1/4 фіналу.

До слова, вже сьогодні збірна України проведе надважливий матч проти Боснії і Герцеговини у рамках відбору до ЧС-2022. "Синьо-жовті" наразі посідають третє місце (10 очок), однак мають шанс обігнати Фінляндію (11 пунктів), яка сьогодні має зіграти проти Франції.

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