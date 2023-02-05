Легенда Мілана Андрій Шевченко не забуває вболівати за свою колишню команду в одному з найпринциповіших дербі Італії.

У своєму Instagram Шевченко опублікував відеонарізку своїх голів у складі Мілана у ворота Інтера, яких назбиралось чимало за кар'єру за "россонері" – аж 15.

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"Давайте, хлопці! Щасти вам сьогодні", – написав Шевченко у дописі під відео.

Додамо, що поєдинок Інтер – Мілан відбудеться вже сьогодні о 21:45. "Нерадзуррі" наразі другі з 40 очками, тоді як "россонері" з 38 пунктами лише п'яті.

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