Фахівець з самого початку повномасштабного вторгнення російської армії веде активну діяльність на інформаційному фронті. Шевченко допомогає збирати допомогу та робить усе можливе, щоб світ згуртувався навколо України.

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Ініціатива "Зіграй свою роль для України" залучає все більше людей. Напередодні Андрій Шевченко мав можливість виступити на щорічній конференції для студентів з усього світу "Change the World", закликавши понад 3 тисячі представників активної молоді допомагати Україні та вимагати від агресора зупинити війну.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські та іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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