"І Шахтар, і Динамо боєздатні, перебувають у хорошій формі. Я приїхав спеціально, залишуся і на матч Динамо, і на матч Шахтаря.

Шевченко поділився очікуваннями від найближчих зборів національної команди України

Сподіваюся, єврокубкова весна буде вдалою, обидва клуби пройдуть далі", – сказав Шевченко для ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар пробились в 1/16 фіналу Ліги Європи, де будуть протистояти Брюгге та Маккабі Тель-Авів відповідно. Перші поєдинки відбудуться вже у четвер, 18 лютого.

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