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Шевченко під час відпочинку перетнувся з Ентоні Джошуа – свого часу британець завершив кар'єру Володимира Кличка

22:35 204 Читать на русском
Шевченко під час відпочинку перетнувся з Ентоні Джошуа – свого часу британець завершив кар'єру Володимира Кличка
Андрій Шевченко / Сайт УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко нерідко зустрічається зі знаменитими представниками інших видів спорту.

Під час відпочинку на барбадоському курорті Сенді Лейн керманичу національної збірної пощастило натрапити на британського боксера Ентоні Джошуа.

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"Ще один дивовижний день у Сенді Лейн з родиною. Чудово бачити тут Ентоні Джошуа", – підписав Шевченко світлину з боксером та своїми синами.

До слова, Джошуа є чинним чемпіоном світу за версією WBA, WBO та IBF серед супертяжів. Саме 30-річний британець нокаутував легендарного Володимира Кличка 29 квітня 2017-го. Після цієї поразки українець закінчив професіональну кар'єру.

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