Рівно 12 років тому "синьо-жовті" провели свій перший матч на чемпіонатах Європи. У 2012-му ми разом з поляками були господарями, тому проходити кваліфікацію не довелося.

Шевченко відзначив головне досягнення Реброва у збірній України перед стартом Євро-2024

Прес-служба УЄФА пригадала дебют збірної України на тому турнірі. Команда Олега Блохіна зійшлася зі Швецією на НСК Олімпійський. Гра перетворилась на дуель легендарних бомбардирів. Златан Ібрагімовіч відкрив рахунок в дебюті другого тайму, але Андрій Шевченко дублем за 7 хвилин все перевернув на користь України. На жаль, то був останній наш успіх на Євро-2012. Потім були поразки від Франції, Англії (привіт Кашшаї) та третє місце в групі.

Цього року на полях Німеччини "синьо-жовті" проведуть вже свій четвертий Євро. Підопічні Сергія Реброва в групі Е зіграють проти Румунії (17 червня), Словаччини (21-го) та Бельгії (26-го).

Бенефіс Шевченка та незабутній Кашшаї: якою була перша спроба збірної на Євро-2012