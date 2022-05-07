"Це дуже важка ситуація, особливо важкими були кілька тижнів. Я був шокований, ніколи не думав, що Росія проти нас почне війну. Як можна жити, коли діти та мирні люди вмирають щодня під ударами ворожих ракет...

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Поки що я зосереджений лише на проектах, які допомагають моїй країні. Сподіваюся, що настане мир, і люди повернуться додому. Тільки тоді я хотів би повернутися до футболу", – сказав Шевченко в інтерв'ю Сільвії Тоффанін у програмі Verissimo.

Нагадаємо, кілька днів тому італійська преса розповсюдила інформацію, що Андрій Шевченко нібито повинен стати президентом Пескари. Однак дуже швидко з'явилося спростування цих гіпотез.

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