Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, хто і чому його спонукає до роботи.

Карло Анчелотті та Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

"Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті та Жозе Моурінью.

Шевченко: Я відпрацював у збірній України 5 років і роздумую над роботою в клубі

Це великі тренери, які виграли чимало", – наводить слова Шевченка Milan Reports з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, у статусі гравця Андрій виступав під керівництвом всіх трьох вищезгаданих фахівців: Лобановський тренував українця в Динамо, Анчелотті – в Мілані, а Моурінью – в Челсі.

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