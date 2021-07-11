Шевченко озвучив імена трьох тренерів, якими надихається
16:10 - Читать на русском
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, хто і чому його спонукає до роботи.
"Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті та Жозе Моурінью.
Шевченко: Я відпрацював у збірній України 5 років і роздумую над роботою в клубі
Це великі тренери, які виграли чимало", – наводить слова Шевченка Milan Reports з посиланням на Sky Sports.
Нагадаємо, у статусі гравця Андрій виступав під керівництвом всіх трьох вищезгаданих фахівців: Лобановський тренував українця в Динамо, Анчелотті – в Мілані, а Моурінью – в Челсі.
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