"Я хотів би, щоб люди розуміли, що мої труднощі були пов’язані з фізичними проблемами. Вболівальники чудово ставилися до мене, але, на жаль, мені так і не вдалося показати себе якнайкраще перед ними. Я боявся, що мені доведеться завершити з футболом.

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Мені було боляче за людей і клуб. Я б віддав увесь світ, щоб повернути прихильність, яку вони виявляли до мене. Натомість я був зламаний. Газети жорстко критикували мене, але тільки я знав справжню проблему: ту прокляту втому, яка ніколи не минала...

Під час операції щось пішло не за планом. Я не повернувся до старої форми. Втратив усі сили. Я був у чудовій формі – це був найгірший момент для отримання травми. Я був блідою тінню того гравця, яким був раніше", – цитує Шевченка The Sun з посиланням на книгу українця "Моє життя, мій футбол".