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Шевченко оцінив суперників збірної України у Лізі націй

21:50 934 Читать на русском
Шевченко оцінив суперників збірної України у Лізі націй
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився думками щодо жеребу своєї команди у Лізі націй.

"Група дуже складна, але ми раді, що піднялися у найвищий дивізіон.

Шевченко сфотографувався з тренером збірної Росії на жеребкуванні Ліги націй

Команда дуже добре працювала і досягла певного успіху, тепер дуже важливо опиратись на нього. Буде нелегко грати проти Німеччини та Іспанії – це топ-команди", – цитує Шевченка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Шевченка зустрінуться у Лізі націй з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – важка група для України, багато цікавих квартетів

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Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Ліга націй Швейцарія Швейцарія Німеччина Німеччина Україна Україна Іспанія Іспанія
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