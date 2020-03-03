Шевченко оцінив суперників збірної України у Лізі націй

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився думками щодо жеребу своєї команди у Лізі націй.

"Група дуже складна, але ми раді, що піднялися у найвищий дивізіон.

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Команда дуже добре працювала і досягла певного успіху, тепер дуже важливо опиратись на нього. Буде нелегко грати проти Німеччини та Іспанії – це топ-команди", – цитує Шевченка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Шевченка зустрінуться у Лізі націй з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

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