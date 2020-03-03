Шевченко оцінив суперників збірної України у Лізі націй

Ліга націй — 21:35 3425
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Ліга націй: провідне видання Іспанії дало фантастичну оцінку збірній України
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Динамо впевнено обіграло Колос – Циганков і Соль повертаються героями, VAR допомагаєУкраїна — 21:24 4376
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Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – важка група для України, багато цікавих квартетівЛіга націй — 19:50 12049
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Україна отримала в суперники двох чемпіонів світу на груповому етапі Ліги націй-2020/21Ліга націй — 19:42 20533
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Кучер завершив кар'єру і вже визначився з планами на майбутнєУкраїна — 17:49 5256