Шевченко оцінив перспективи Бєсєдіна у збірній України після допінгового скандалу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав нападника Динамо Артема Бєсєдіна, який відбуває дискваліфікацію через допінг.

"Йому потрібно дочекатися, поки мине його дискваліфікація. Він повинен набрати форму, тренуватися і заробити місце у складі свого клубу. Звичайно, від такого гравця ми ніколи не будемо відмовлятися. Якщо він буде у формі, у нього є всі шанси", – сказав Шевченко.

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Нагадаємо, Бєсєдін, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019-го, пропустить один рік. Термін дії санкції починається з 19 грудня минулого року – саме тоді форвард збірної України був відсторонений від футболу.

Форвард "біло-синіх" не може грати у футбол на професіональному рівні до 19 грудня 2020 року, проте тренуватися з Динамо йому дозволять на два місяці раніше – 19 жовтня.

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