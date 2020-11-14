"Який матч важливіший – проти Швейцарії чи Німеччини? Для нас обидва матчі дуже важливі. У випадку позитивного результату завтра ми вирішимо поставлене завдання — залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй. Якщо ми беремо очки з Німеччиною, то автоматично залишаємо місце за собою. Я вважаю, це буде великим успіхом.

Німеччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Північна Македонія? У нас ще є час на вивчення суперника. Нарешті ми знаємо, з ким зіграємо у групі. Але поки що ми готуємо команду на завтрашню гру. Попереду ще багато часу. Якщо Північна Македонія обіграла Грузію, то це пристойна команда", – наводить слова Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Північна Македонія мінімально обіграла Грузію (1:0) та стала останнім учасником групи C на Євро-2020, куди також потрапили Україна, Австрія та Нідерланди.

Північна Македонія – третій суперник збірної України на Євро-2020